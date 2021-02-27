В Раде заявили о планах Зеленского «преступать закон и нивелировать Конституцию»
- Reuters
Об этом сообщает «112 Украина».
«Зеленский запутался в своих преступлениях, и он будет преступать закон и нивелировать Конституцию и далее. В борьбе с пандемией COVID-19 власть сумела не решить проблему, а нажиться», — сказал он.
По его мнению, Киев купил некачественную вакцину за 1,5 млрд гривен, которой никто не хочет вакцинироваться.
«Власть заработала на этом деньги и продолжает свою преступную деятельность. Но для того, чтобы их преступления были не так заметны и менее обсуждаемы в обществе, им надо затыкать рты оппозиции и телеканалам, что они делают уже без оглядки на закон», — добавил депутат.
Также Кива подчеркнул, что украинские власти занимаются созданием шоу, а не решением проблем населения.
В декабре 2020 года социологическая служба центра Разумкова опубликовала результаты опроса, которые показывают, что 42,1% украинцев считают Зеленского главным разочарованием года среди политиков.