В Раде заявили о планах Зеленского «преступать закон и нивелировать Конституцию»

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Депутат от украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уже совершил ряд преступлений и намерен продолжать «преступать закон».
В Раде заявили о планах Зеленского «преступать закон и нивелировать Конституцию»
  • Reuters

Об этом сообщает «112 Украина».

«Зеленский запутался в своих преступлениях, и он будет преступать закон и нивелировать Конституцию и далее. В борьбе с пандемией COVID-19 власть сумела не решить проблему, а нажиться», — сказал он.

По его мнению, Киев купил некачественную вакцину за 1,5 млрд гривен, которой никто не хочет вакцинироваться. 

«Власть заработала на этом деньги и продолжает свою преступную деятельность. Но для того, чтобы их преступления были не так заметны и менее обсуждаемы в обществе, им надо затыкать рты оппозиции и телеканалам, что они делают уже без оглядки на закон», — добавил депутат.

Также Кива подчеркнул, что украинские власти занимаются созданием шоу, а не решением проблем населения.

В декабре 2020 года социологическая служба центра Разумкова опубликовала результаты опроса, которые показывают, что 42,1% украинцев считают Зеленского главным разочарованием года среди политиков.

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