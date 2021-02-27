Пять человек погибли из-за пожара в кафе в Ташкенте

Пять человек погибли в результате возгорания в одном из кафе в Ташкенте в ночь на 27 февраля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУВД столицы Узбекистана.

«В результате пожара погибли пять человек, по предварительным данным, работавшие в данном заведении и здесь же проживающие», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, причиной возгорания мог стать поджог кафе.

В настоящее время по факту произошедшего проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что в украинском городе Запорожье четыре человека погибли и двое пострадали в результате пожара, который произошёл в областной инфекционной больнице.