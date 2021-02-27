Пять человек погибли из-за пожара в кафе в Ташкенте
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУВД столицы Узбекистана.
«В результате пожара погибли пять человек, по предварительным данным, работавшие в данном заведении и здесь же проживающие», — говорится в заявлении.
По данным ведомства, причиной возгорания мог стать поджог кафе.
В настоящее время по факту произошедшего проводятся следственные действия.
Ранее сообщалось, что в украинском городе Запорожье четыре человека погибли и двое пострадали в результате пожара, который произошёл в областной инфекционной больнице.