В Запорожской области Украины произошёл пожар в больнице

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В украинском городе Запорожье четыре человека погибли и двое пострадали в результате пожара, который произошёл в областной инфекционной больнице. Возгорание случилось в реанимации, где лечились инфицированные COVID-19.
В Запорожской области Украины произошёл пожар в больнице
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Как сообщил на своей странице в Facebook глава Минздрава страны Максим Степанов, он уже вылетел на место происшествия.

«Четыре человека погибли в результате пожара на территории второй областной инфекционной больницы в городе Запорожье. Ещё два человека пострадали и семь эвакуированы — рядом с ними родные и врачи... Сейчас я в срочном порядке вылетаю в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств трагедии», — написал министр.

По его словам, правоохранительные органы уже выясняют причины возгорания корпуса. 

21 января в Харькове произошёл пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. В результате погибли 16 человек.

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