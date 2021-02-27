В ЛНР обвинили Киев в увеличении числа обстрелов в Донбассе

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Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что Киев наращивает количество обстрелов территории ЛНР.
В ЛНР обвинили Киев в увеличении числа обстрелов в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Традиционно в преддверии переговоров трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта командование Операции объединённых сил (ООС) наращивает обстрелы территории нашей республики, пытаясь дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения», — сказал он.

Филипоненко добавил, что за минувшие сутки украинские военные пять раз обстреляли территорию ЛНР.

Отмечается, что ближайшее заседание контактной группы запланировано на 3 марта.

Ранее в ЛНР обвинили ВСУ в размещении техники вблизи участка разведения сил.

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