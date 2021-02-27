В ЛНР обвинили Киев в увеличении числа обстрелов в Донбассе
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Традиционно в преддверии переговоров трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта командование Операции объединённых сил (ООС) наращивает обстрелы территории нашей республики, пытаясь дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения», — сказал он.
Филипоненко добавил, что за минувшие сутки украинские военные пять раз обстреляли территорию ЛНР.
Отмечается, что ближайшее заседание контактной группы запланировано на 3 марта.
Ранее в ЛНР обвинили ВСУ в размещении техники вблизи участка разведения сил.