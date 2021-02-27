Президент Киргизии 2 марта направится с визитом в Казахстан

Президент Киргизии Садыр Жапаров 2 и 3 марта будет находиться с официальным визитом в Казахстане, сообщила его пресс-секретарь Галина Байтерек.

«Жапаров планирует посетить Казахстан 2—3 марта. Более подробная информация о предстоящем визите будет предоставлена в понедельник (1 марта. — RT). Скорее всего, визит будет официальным», — цитирует её Интерфакс.

Свой первый заграничный визит на посту президента Киргизии Жапаров совершил в Россию 24—25 февраля, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.