В Белоруссии за сутки зафиксировали 1459 случаев COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 1459 — до 285 959. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав республики.

Reuters

По данным ведомства, за 24 часа в стране умерли девять человек с COVID-19, всего с начала пандемии — 1966. Ранее белорусский министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сообщил, что страна произвела пробную партию российской вакцины «Спутник V».