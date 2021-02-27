В Белоруссии за сутки зафиксировали 1459 случаев COVID-19

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Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 1459 — до 285 959. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав республики.
В Белоруссии за сутки зафиксировали 1459 случаев COVID-19
  • Reuters

По данным ведомства, за 24 часа в стране умерли девять человек с COVID-19, всего с начала пандемии — 1966.

Ранее белорусский министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сообщил, что страна произвела пробную партию российской вакцины «Спутник V».

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