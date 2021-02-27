Госпитализированный с COVID-19 экс-премьер Молдавии пошёл на поправку

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Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику, попавший в реанимацию из-за осложнений на фоне коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил об улучшении своего самочувствия.
Госпитализированный с COVID-19 экс-премьер Молдавии пошёл на поправку
  • Reuters

«Спешу сообщить вам, что благодаря исключительному профессионализму врачей и медперсонала на этой неделе были спасены сотни жизней людей в нашей стране, в том числе и моя. Я чувствую себя намного лучше», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Кику, он уже может снова дышать самостоятельно.

Как уточняет РИА Новости, 23 февраля Кику доставили в реанимацию больницы в Кишинёве из-за осложнений.

В декабре 2020 года у экс-премьера Молдавии выявили коронавирус.

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