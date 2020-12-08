Премьер Молдавии инфицирован коронавирусом

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Премьер-министр Молдавии Ион Кику получил положительный результат теста на коронавирус.
Премьер Молдавии инфицирован коронавирусом
  • © REUTERS/Brendan McDermid

«У премьер-министра Иона Кику появились симптомы, характерные для вируса COVID-19, он сдал тест, результат оказался положительным. Премьер продолжит выполнять свои служебные обязанности удалённо», — сообщила пресс-служба правительства Молдавии в Facebook.

Власти Молдавии сообщали о 119 204 зарегистрированных случаях коронавируса, 2460 человек скончались.

В Молдавии с 30 ноября по 15 января действует режим ЧП в области общественного здравоохранения.

Ранее депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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