На Украине за сутки выявили 8172 случая коронавируса
- Reuters
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«8172 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 27 февраля 2021 года. В частности, заболели 519 детей и 292 медработника», — написал он в Facebook.
За сутки на Украине госпитализировали 2806 человек. 151 заболевший коронавирусом умер, 4766 пациентов вылечились от инфекции.
Всего на Украине зарегистрировано 25 893 летальных случая среди пациентов с COVID-19.
24 февраля на Украине началась вакцинация от коронавируса.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев заключил контракты с шестью производителями вакцины от COVID-19.