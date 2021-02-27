На Украине за сутки выявили 8172 случая коронавируса

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На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8172 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 342 016, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.
На Украине за сутки выявили 8172 случая коронавируса
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

«8172 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 27 февраля 2021 года. В частности, заболели 519 детей и 292 медработника», — написал он в Facebook.

За сутки на Украине госпитализировали 2806 человек. 151 заболевший коронавирусом умер, 4766 пациентов вылечились от инфекции.

Всего на Украине зарегистрировано 25 893 летальных случая среди пациентов с COVID-19.

24 февраля на Украине началась вакцинация от коронавируса.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев заключил контракты с шестью производителями вакцины от COVID-19.

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