Совбез Украины ввёл санкции против экс-главы МВД Захарченко

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против бывшего главы МВД страны Виталия Захарченко.
Совбез Украины ввёл санкции против экс-главы МВД Захарченко
  • Reuters

«Мы рассматривали вопрос санкций против должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали нашу страну. Речь идёт о десяти гражданах», — цитирует ТАСС секретаря СНБО Алексея Данилова.

Санкции также введены против бывшего главы СБУ Александра Якименко.

Помимо Захарченко и Якименко, в список вошли восемь высших офицеров времён президентства Виктора Януковича.

Данилов отметил, что попавшие под санкции «лишаются всех госнаград и званий Украины».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение ряду ведомств рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских чиновников и бизнесменов из окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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