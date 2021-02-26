Совбез Украины ввёл санкции против экс-главы МВД Захарченко

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против бывшего главы МВД страны Виталия Захарченко.

«Мы рассматривали вопрос санкций против должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали нашу страну. Речь идёт о десяти гражданах», — цитирует ТАСС секретаря СНБО Алексея Данилова.

Санкции также введены против бывшего главы СБУ Александра Якименко.

Помимо Захарченко и Якименко, в список вошли восемь высших офицеров времён президентства Виктора Януковича.

Данилов отметил, что попавшие под санкции «лишаются всех госнаград и званий Украины».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение ряду ведомств рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских чиновников и бизнесменов из окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко.