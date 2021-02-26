Украина может ввести санкции против окружения Лукашенко

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение ряду ведомств рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских чиновников и бизнесменов из окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Украина может ввести санкции против окружения Лукашенко
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, об этом написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале.

«На ваше обращение относительно возможности внесения на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины предложений о применении санкций к белорусским лицам сообщаем, что МИД, Минэкономики и администрации Госпогранслужбы поручено рассмотреть данный вопрос», — говорится в ответе Шмыгаля на запрос Гончаренко, который он приложил к посту.

В ноябре 2020 года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина и ряд других стран присоединились к санкциям ЕС против белорусских официальных лиц.

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