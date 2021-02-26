В Крыму оценили заявление Зеленского о полуострове

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Полина Полетаева
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с RT оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о Крыме.
В Крыму оценили заявление Зеленского о полуострове
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«Вырванным сердцем», на мой взгляд, можно назвать те отношения, которые по вине украинских политиков сложились между Украиной и Россией. Вот здесь это действительно «вырванное сердце». То есть на сегодняшний день эта враждебная политика и плюс гражданская война, которая идёт на территории Украины, — самая большая боль, в том числе и для нас, россиян», — сказал Гемпель. 

Он напомнил, что Крым вернулся в состав России с соблюдением международных норм права и по результатам референдума, укладывающегося в рамки Конституции Автономной Республики Крым. 

«Пускай Зеленский не забывает, что толчком для возвращения Крыма в состав России послужило безвластие, бесправие и нарушение всех законных украинских норм, в том числе и Конституции... Крымчанам надоело видеть, как Крым грабят на протяжении более двадцати лет», — добавил парламентарий.

Гемпель отметил, что, по его мнению, такие заявления президента Украины «фейковые и не имеют под собой ни юридического, ни морального основания».

Ранее украинский лидер заявил, что «Крым был сердцем Украины».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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