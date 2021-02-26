Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии возросло на 51

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Количество случаев коронавируса в Киргизии возросло на 51 за сутки.

«На 26 февраля по республике зарегистрирован 51 новый случай СOVID-19, десять из них в Бишкеке», — приводит РИА Новости слова представителя штаба.

За сутки от коронавируса выздоровели 55 пациентов, летальных исходов от болезни не зафиксировано. На стационарном лечении остаются 368 больных, 20 из них — в крайне тяжёлом состоянии. Около 300 человек лечатся амбулаторно.

Ранее сообщалось, что в Киргизии за сутки выявили 66 случаев коронавируса.

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