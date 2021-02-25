В Киргизии за сутки выявили 66 случаев коронавируса

Минздрав Киргизии зарегистрировал за сутки в республике 66 новых случаев инфицирования коронавирусом и внебольничной пневмонии.

«На территории республики выявлено за сутки 66 случаев инфицирования коронавирусом и внебольничной пневмонии, общее число пациентов составляет 86 091 (около 1,3% населения)», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В Киргизии в статистические данные о числе инфицированных коронавирусом включают и случаи внебольничной пневмонии, которая, по оценке местных специалистов, является осложнением после инфицирования.

Ранее сообщалось, что в Киргизии зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V».