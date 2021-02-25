В ООН прокомментировали ситуацию в Армении

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В ООН обеспокоены ситуацией в Армении и призывают стороны к сдержанности и разрешению политических противоречий посредством диалога. Об этом заявил официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.
В ООН прокомментировали ситуацию в Армении
  • Reuters

«То, что мы видим в Армении, чрезвычайно беспокоит нас. Очень важно, чтобы все стороны соблюдали спокойствие. Мы призываем проявлять сдержанность», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.

В ООН также призвали стороны к «инклюзивному диалогу» для деэскалации напряжённости и решения политических противоречий.

«Это следует сделать при полном уважении к Конституции и демократическому процессу», — добавили в организации.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.

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