Министры обороны России и Киргизии утвердили программу развития партнёрства

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и глава оборонного ведомства Киргизии генерал-майор Таалайбек Омуралиев утвердили программу развития стратегического партнёрства двух стран в военной области на период с 2021 по 2025 год.

«Наше взаимодействие в военной области является важным фактором сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Намерены и дальше его развивать», — цитирует ТАСС Шойгу.

По информации российского военного ведомства, «также в ходе переговоров состоялось подписание протокола по вопросам применения беспилотных летательных аппаратов на территории Киргизии и была утверждена программа развития стратегического партнёрства двух стран в военной области на период с 2021 по 2025 год».

Министр обороны Киргизии также отметил, что утверждённая программа развития стратегического партнёрства положительно повлияет на обороноспособность Вооружённых сил Киргизии.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров и министр финансов и экономики Киргизии Улукбек Кармышаков подписали межправительственное соглашение о создании системы маркировки товаров.