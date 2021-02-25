Экс-глава Армении поддержал призывающих к отставке Пашиняна военных

Бывший президент Армении Роберт Кочарян поддержал военных, призвавших премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Власти, проигравшие войну и сдавшие землю, должны уйти. Это и есть тот залог, в первую очередь необходимый для нашего национального возрождения», — сказал он.

Вместе с этим Кочарян призвал армянский народ встать на сторону армии.

Ранее Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.