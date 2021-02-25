Пашинян заявил о планах выступить на площади в центре Еревана

Короткая ссылка
Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что намерен 25 февраля выступить на площади Республики в центре Еревана в связи с ситуацией в стране.
Пашинян заявил о планах выступить на площади в центре Еревана
  • Reuters

«Я выступлю на площади Республики в 16:00 (15:00 мск. — RT). До этого собираемся на площади», — написал он в своём Facebook.

По словам Пашиняна, полиция и правоохранительные органы будут обеспечивать безопасность митинга.

Ранее Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.

В правительстве Армении сообщили, что Пашинян находится в здании кабмина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить