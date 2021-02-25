Пашинян заявил о планах выступить на площади в центре Еревана
- Reuters
«Я выступлю на площади Республики в 16:00 (15:00 мск. — RT). До этого собираемся на площади», — написал он в своём Facebook.
По словам Пашиняна, полиция и правоохранительные органы будут обеспечивать безопасность митинга.
Ранее Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.
После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.
В правительстве Армении сообщили, что Пашинян находится в здании кабмина.