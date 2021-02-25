Пашинян заявил о планах выступить на площади в центре Еревана

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что намерен 25 февраля выступить на площади Республики в центре Еревана в связи с ситуацией в стране.

«Я выступлю на площади Республики в 16:00 (15:00 мск. — RT). До этого собираемся на площади», — написал он в своём Facebook.

По словам Пашиняна, полиция и правоохранительные органы будут обеспечивать безопасность митинга.

Ранее Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.

В правительстве Армении сообщили, что Пашинян находится в здании кабмина.