Партия Порошенко оспорит возвращение проспекту в Харькове имени Жукова

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Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» намерена оспорить в суде решение Харьковского городского совета вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова.
Партия Порошенко оспорит возвращение проспекту в Харькове имени Жукова
  • РИА Новости

«Европейская солидарность» подаёт административный иск о признании противоправным и отмене решения Харьковского городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова», — цитирует пресс-служба партии председателя харьковской территориальной организации политсилы народного депутата Ирину Фриз.

Ранее Харьковский городской совет в третий раз проголосовал за возвращение проспекту Григоренко имени Жукова.

В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение о переименовании ряда городских объектов в рамках декоммунизации. В частности, меры коснулись проспекта маршала Жукова и одноимённой станции метро.

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