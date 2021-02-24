Партия Порошенко оспорит возвращение проспекту в Харькове имени Жукова

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» намерена оспорить в суде решение Харьковского городского совета вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова.

«Европейская солидарность» подаёт административный иск о признании противоправным и отмене решения Харьковского городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова», — цитирует пресс-служба партии председателя харьковской территориальной организации политсилы народного депутата Ирину Фриз.

Ранее Харьковский городской совет в третий раз проголосовал за возвращение проспекту Григоренко имени Жукова.

В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение о переименовании ряда городских объектов в рамках декоммунизации. В частности, меры коснулись проспекта маршала Жукова и одноимённой станции метро.