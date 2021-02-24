Зеленский подписал указ о сроках призыва на срочную военную службу
- РИА Новости
«Президент подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 году, призывники не будут служить в Донбассе», — говорится в сообщении.
Как отмечается, призыв будет проведён в апреле — июне и в октябре — декабре.
По данным пресс-службы, в 2021 году на Украине будут служить только 15% военнослужащих-срочников, остальные 85% — контрактники.
Ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен сокращать расходы на нужды вооружённых сил.