Зеленский подписал указ о сроках призыва на срочную военную службу

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, определяющий сроки проведения призывной кампании на срочную службу в армии в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба офиса главы государства.
Зеленский подписал указ о сроках призыва на срочную военную службу
  • РИА Новости

«Президент подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 году, призывники не будут служить в Донбассе», — говорится в сообщении.

Как отмечается, призыв будет проведён в апреле — июне и в октябре — декабре.

По данным пресс-службы, в 2021 году на Украине будут служить только 15% военнослужащих-срочников, остальные 85% — контрактники.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен сокращать расходы на нужды вооружённых сил. 

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