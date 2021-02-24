В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в СНГ
- Reuters
«В целом в странах СНГ отмечается стабилизация ситуации со снижением числа новых случаев заболевания COVID-19», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что снижение числа заболеваний связано с поддержанием высоких показателей тестирования, соблюдением профилактических мер и социальной дистанции, а также началом прививочной кампании против коронавируса.
В декабре 2020 года российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь странам СНГ в вакцинации населения от коронавируса.