В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в СНГ

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в странах СНГ стабилизируется. Соответствующая информация опубликована на сайте Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в СНГ
  • Reuters

«В целом в странах СНГ отмечается стабилизация ситуации со снижением числа новых случаев заболевания COVID-19», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что снижение числа заболеваний связано с поддержанием высоких показателей тестирования, соблюдением профилактических мер и социальной дистанции, а также началом прививочной кампании против коронавируса.

В декабре 2020 года российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь странам СНГ в вакцинации населения от коронавируса.

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