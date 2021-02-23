Оппозиция разблокировала здание полиции в Ереване

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Участники оппозиционного шествия, которые блокировали здание полиции Армении с требованием встречи с главой ведомства Ваге Казаряном, покинули его.
Оппозиция разблокировала здание полиции в Ереване
  • Reuters

«У вас был шанс выйти и обещать народу, что больше не переступите красную черту, однако вы его упустили. Полиция не должна посметь ещё раз применить силу в отношении народа», — приводит ТАСС слова представителя партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна.

В настоящий момент шествие оппозиции к зданию Службы национальной безопасности республики продолжается, полиция несёт усиленную службу.

Также сообщалось, что участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заблокировали улицу Ханджяна в центре Еревана.

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