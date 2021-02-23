Оппозиция заблокировала здание полиции в Ереване

Несколько тысяч сторонников оппозиционного Движения за спасение родины заблокировали здание полиции в центре Еревана, сообщает ТАСС.

Отмечается, что они требуют встречи с главой МВД Ваге Казаряном.

«Сейчас мы блокируем здание полиции и требуем, чтобы глава полиции вышел к нам. Он должен ответить за все бесчинства, которые устроили его подчинённые», — заявил представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Также, как сообщает Sputnik Армения, участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заблокировали улицу Ханджяна в центре Еревана.

20 февраля сообщалось, что противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна организовали шествие по центральным улицам Еревана.