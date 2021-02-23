Оппозиция заблокировала здание полиции в Ереване

Короткая ссылка
Несколько тысяч сторонников оппозиционного Движения за спасение родины заблокировали здание полиции в центре Еревана, сообщает ТАСС.
Оппозиция заблокировала здание полиции в Ереване
  • Reuters

Отмечается, что они требуют встречи с главой МВД Ваге Казаряном.

«Сейчас мы блокируем здание полиции и требуем, чтобы глава полиции вышел к нам. Он должен ответить за все бесчинства, которые устроили его подчинённые», — заявил представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Также, как сообщает Sputnik Армения, участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заблокировали улицу Ханджяна в центре Еревана.

20 февраля сообщалось, что противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна организовали шествие по центральным улицам Еревана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить