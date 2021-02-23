Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
- РИА Новости
Как отмечается, они обсудили функционирование налоговой системы, усиление совместных оборонных систем, работу СМИ в современных условиях.
22 февраля в Сочи состоялись переговоры глав двух государств. Путин отметил, что Москва остаётся главным торгово-экономическим партнёром Минска, а страны связывают крупные энергетические проекты, активная торговля и близкая культура.
В свою очередь, Лукашенко поблагодарил коллегу за помощь экономике республики и поддержку в борьбе с пандемией.