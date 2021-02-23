Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор после переговоров, прошедших накануне. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
  • РИА Новости

Как отмечается, они обсудили функционирование налоговой системы, усиление совместных оборонных систем, работу СМИ в современных условиях.

22 февраля в Сочи состоялись переговоры глав двух государств. Путин отметил, что Москва остаётся главным торгово-экономическим партнёром Минска, а страны связывают крупные энергетические проекты, активная торговля и близкая культура.

В свою очередь, Лукашенко поблагодарил коллегу за помощь экономике республики и поддержку в борьбе с пандемией.

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