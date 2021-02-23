Казахстан закрыл проезд по дороге к участку границы с Россией из-за бурана

Движение по трассе, ведущей к пункту пропуска на саратовском участке российско-казахстанской границы, полностью приостановлено со стороны Казахстана.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главк МЧС по Саратовской области.



В сообщении говорится, что «с 11:00 мск, по данным Западно-Казахстанского областного филиала АО «Казавтожол», в связи с ухудшением погодных условий — сильная метель, ограничение видимости до 50 м, буран — закрыто движение на автодороге республиканского значения Уральск — Таскала — граница с Россией 4—104-й км (Уральск до границы Россией) для всех видов автотранспорта».

В конце декабря сообщалось, что на границе Башкирии и Татарстана из-за сильной метели ограничено движение для автобусов и грузовиков.