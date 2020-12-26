Движение между Башкирией и Татарстаном ограничили из-за непогоды
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«В Башкирии наблюдается ухудшение погодных условий: обильный снег и метель. На автодорогах затруднено движение транспорта. На границе с республикой Татарстан с 19:00 (17:00 мск) ограничено движение для автобусов и большегрузов, которое будет снято по наступлению благоприятных погодных условий», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
В ГИБДД просят местных жителей «не выезжать в дальнюю дорогу без особой необходимости».
В Татарстане из-за метели, сильного ветра и возможных снежных заносов также ввели временное ограничение на движение автобусов и грузового транспорта.
Ранее в региональном управлении МЧС России предупредили, что в Татарстане в выходные ожидаются метель и сильный снегопад.