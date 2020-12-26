В Татарстане ограничили движение грузовиков и автобусов из-за непогоды

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В Татарстане из-за метели, сильного ветра и возможных снежных заносов вводится временное ограничение на движение автобусов и грузового транспорта, сообщили в региональном главке ГИБДД.
В Татарстане ограничили движение грузовиков и автобусов из-за непогоды
  • © РИА Новости

«В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 26 декабря с 17:00 вводится временное ограничение движения междугородних автобусов», — приводит РИА Новости сообщение.

Также отмечается, что с 19:00 будет временно ограничено движение грузового транспорта на федеральных автомобильных дорогах Татарстана (М7 «Волга», Казань — Ульяновск, Казань — Оренбург).

Ранее в региональном управлении МЧС России предупредили, что в Татарстане в выходные ожидаются метель и сильный снегопад

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