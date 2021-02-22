Армения проводит военную реформу с учётом боевых действий в Карабахе

Армения проводит военную реформу с учётом боевого опыта и конфликта в Нагорном Карабахе, рассказал в интервью РИА Новости министр обороны страны Вагаршак Арутюнян.

«Проведение военной реформы в Армении не только планируется, но уже и проводится, причём в данный процесс самым непосредственным образом вовлечены наши российские коллеги», — сказал он.

Основные усилия направят на развитие систем управления, разведки, РЭБ, ПВО и беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии.

«Конечно же, с учётом боевого опыта и известных событий в Карабахе нами будут кардинально пересмотрены вопросы оптимизации боевого и численного состава с учётом задач по предназначению, прежде всего посредством увеличения боевого компонента», — добавил министр.

Также реформа коснётся избирательного перевооружения на новые комплексы и системы вооружения и военной техники по приоритетным направлениям, сохранения кадрового потенциала и повышения уровня укомплектованности должностей офицерами, госслужащими и военнослужащими по контракту.

Кроме того, Арутюнян рассказал, что Армения заинтересована в расширении 102-й российской военной базы в Гюмри.