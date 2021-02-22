Число случаев коронавируса в Киргизии достигло 85 929
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«По республике в общей сложности выявлено за сутки 44 случая инфицирования коронавирусом и внебольничной пневмонии, общее число пациентов составляет 85 929», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что госпитализированы с COVID-19 409 человек.
В Киргизии в статистические данные о числе больных коронавирусом включают и случаи внебольничной пневмонии, которая, по оценке местных специалистов, является осложнением после заболевания.
Ранее сообщалось, что некоторые сотрудники посольства Киргизии в Москве привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V».