Число случаев коронавируса в Киргизии достигло 85 929

Минздрав Киргизии сообщил о выявлении за сутки 44 новых случаев инфицирования коронавирусом и внебольничной пневмонии в республике.

«По республике в общей сложности выявлено за сутки 44 случая инфицирования коронавирусом и внебольничной пневмонии, общее число пациентов составляет 85 929», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что госпитализированы с COVID-19 409 человек.

В Киргизии в статистические данные о числе больных коронавирусом включают и случаи внебольничной пневмонии, которая, по оценке местных специалистов, является осложнением после заболевания.

Ранее сообщалось, что некоторые сотрудники посольства Киргизии в Москве привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V».