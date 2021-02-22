Число случаев коронавируса в Киргизии достигло 85 929

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Минздрав Киргизии сообщил о выявлении за сутки 44 новых случаев инфицирования коронавирусом и внебольничной пневмонии в республике.
Число случаев коронавируса в Киргизии достигло 85 929
  • © REUTERS/Ammar Awad

«По республике в общей сложности выявлено за сутки 44 случая инфицирования коронавирусом и внебольничной пневмонии, общее число пациентов составляет 85 929», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что госпитализированы с COVID-19 409 человек.

В Киргизии в статистические данные о числе больных коронавирусом включают и случаи внебольничной пневмонии, которая, по оценке местных специалистов, является осложнением после заболевания. 

Ранее сообщалось, что некоторые сотрудники посольства Киргизии в Москве привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

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