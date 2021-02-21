На Украине объяснили, почему Киев разрешил авиации НАТО полёты над Крымом
- РИА Новости
Как отметил Бабин в интервью изданию «Обозреватель», это связано с тем, что, по его мнению, «согласно международному праву, это зона ответственности Украины».
«Мы говорим: «Уважаемые натовцы, если вы хотите летать над Чёрным морем, так мы вам это разрешаем», — отметил он.
При этом Бабин подчеркнул, что речь не идёт о том, что Украина приглашает авиацию НАТО летать над Крымом. Она лишь разрешает делать это.
Ранее пресс-служба украинского Министерства инфраструктуры заявила, что Украина предложила Североатлантическому альянсу использовать Симферопольский район полётной информации.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.