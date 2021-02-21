На Украине объяснили, почему Киев разрешил авиации НАТО полёты над Крымом

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Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин высказался о том, почему Киев разрешил самолётам НАТО летать над полуостровом.
На Украине объяснили, почему Киев разрешил авиации НАТО полёты над Крымом
  • РИА Новости

Как отметил Бабин в интервью изданию «Обозреватель», это связано с тем, что, по его мнению, «согласно международному праву, это зона ответственности Украины».

«Мы говорим: «Уважаемые натовцы, если вы хотите летать над Чёрным морем, так мы вам это разрешаем», — отметил он.

При этом Бабин подчеркнул, что речь не идёт о том, что Украина приглашает авиацию НАТО летать над Крымом. Она лишь разрешает делать это.

Ранее пресс-служба украинского Министерства инфраструктуры заявила, что Украина предложила Североатлантическому альянсу использовать Симферопольский район полётной информации.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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