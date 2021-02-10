Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом

Украина предложила Североатлантическому альянсу использовать Симферопольский район полётной информации. Об этом информирует пресс-служба украинского Министерства инфраструктуры.

Соответствующее заявление сделал глава украинского ведомства Владислав Криклый в ходе встречи с замгенсека НАТО Патриком Тернером.

Криклый обратил внимание на то, что Федеральное управление гражданской авиации США ранее сняло ограничение на полёты в Симферопольском районе полётной информации.

«Мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортированию войск, оборудования, грузов и другого», — сказал украинский министр.

В октябре глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал решение властей США разрешить американским компаниям выполнять полёты возле Крыма.

В США отмечали, что это решение было принято в связи со снижением рисков для американской гражданской авиации, выполняющей рейсы над Чёрным морем.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.