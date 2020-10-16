Аксёнов оценил решение США разрешить лайнерам летать возле Крыма
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, FAA уведомило американские авиакомпании о разрешении полётов в районе полётной информации Симферополя. Отмечается, что решение было принято в связи со снижением рисков для гражданской авиации США, выполняющей рейсы над Чёрным морем.
«Это решение свидетельствует о некотором просветлении в умах американской власти в определённых вопросах и о том, что в США способны воспринимать реальность и действовать прагматично», — сказал Аксёнов.
Также он отметил, что в Крыму ситуация с безопасностью всегда была стабильной.
Ранее Росавиация расширила допуски по полётам за рубеж.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.