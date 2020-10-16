Аксёнов оценил решение США разрешить лайнерам летать возле Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал решение Управления гражданской авиации США (FAA) разрешить американским компаниям выполнять полёты возле Крыма.

Как передаёт РИА Новости, FAA уведомило американские авиакомпании о разрешении полётов в районе полётной информации Симферополя. Отмечается, что решение было принято в связи со снижением рисков для гражданской авиации США, выполняющей рейсы над Чёрным морем.

«Это решение свидетельствует о некотором просветлении в умах американской власти в определённых вопросах и о том, что в США способны воспринимать реальность и действовать прагматично», — сказал Аксёнов.

Также он отметил, что в Крыму ситуация с безопасностью всегда была стабильной.

Ранее Росавиация расширила допуски по полётам за рубеж.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.