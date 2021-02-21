В Казахстане два человека погибли при взрыве газа

В казахстанском Петропавловске два человека погибли и 13 пострадали в результате взрыва газового баллона в общежитии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Департамент по ЧС Северо-Казахстанской области.

«Взрыв в пятиэтажном здании, на первом этаже, один погибший, молодой мужчина, его личность устанавливается, были госпитализированы с места 13 человек, кто-то уже отпущен», — заявили в департаменте.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, произошёл взрыв газового баллона.

Позже в ДЧС заявили, что число погибших выросло до двух. Спасатели извлекли тело женщины из-под завалов.

В ноябре сообщалось, что восемь человек пострадали из-за взрыва газового баллона в частном жилом доме в селе Еркин Алма-Атинской области Казахстана.