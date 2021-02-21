В Казахстане два человека погибли при взрыве газа

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В казахстанском Петропавловске два человека погибли и 13 пострадали в результате взрыва газового баллона в общежитии. 
В Казахстане два человека погибли при взрыве газа
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Департамент по ЧС Северо-Казахстанской области.

«Взрыв в пятиэтажном здании, на первом этаже, один погибший, молодой мужчина, его личность устанавливается, были госпитализированы с места 13 человек, кто-то уже отпущен», — заявили в департаменте. 

Как уточнили в пресс-службе ведомства, произошёл взрыв газового баллона.

Позже в ДЧС заявили, что число погибших выросло до двух. Спасатели извлекли тело женщины из-под завалов.

В ноябре сообщалось, что восемь человек пострадали из-за взрыва газового баллона в частном жилом доме в селе Еркин Алма-Атинской области Казахстана.

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