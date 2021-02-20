В Молдавии за сутки выявили более 1000 случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 1062 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 176 245.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (20 февраля. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 1062 новых случая заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 176 245», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 161 220 человек, более 3,7 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее Министерство здравоохранения Молдавии сообщило, когда планируются первые поставки вакцины от коронавируса в страну.