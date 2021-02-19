Секретарь СНБО Украины анонсировал новые санкции

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что заявил в эфире телеканала «Украина», что в стране вскоре будут введены новые санкции против депутатов, а также «людей, которые никогда нигде не работали», но обладают огромным состоянием, кроме того, возьмутся за офшоры, недра и «украденное за годы независимости».

«Когда я здесь говорю какие-то слова, то я должен нести за них ответственность. Когда я в прошлый раз сказал, что продолжение следует, поверьте, продолжение следует. Дальше будут офшоры, далее будет собственность, далее будет все, что украли с 1991 года, возвращено украинскому народу. И поверьте, в ближайшее время на следующих заседаниях СНБО вы увидите еще больше и интереснее. И там будут депутаты, и там будут люди, которые никогда не работали нигде, а владеют огромным состоянием. И в том числе, это касается украинских недр», — приводит РИА Новости его слова.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против ряда телеканалов.

Также СНБО ввёл санкции в отношении нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены.