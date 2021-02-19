В ОПЗЖ назвали политическими репрессиями санкции против Медведчука

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В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» прокомментировали решение СНБО Украины наложить санкции на главу политсилы Виктора Медведчука и его супругу Оксану Марченко.
В ОПЗЖ назвали политическими репрессиями санкции против Медведчука
  • РИА Новости

«Режим Владимира Зеленского — политический банкрот, лишившийся доверия и поддержки граждан. Не выполнив ни одного из своих предвыборных обещаний, запутавшийся в коррупции и интригах своего окружения, Владимир Зеленский начал уничтожать украинскую демократию», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

Партия оценивает решение СНБО как «спланированный акт политических репрессий».

«Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать всё, чтобы она была доведена до конца», — пообещали там.

19 февраля СНБО Украины ввёл санкции в отношении нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены за «финансирование терроризма».

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