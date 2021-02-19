Военные Белоруссии получили новые средства и комплексы связи

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Военнослужащим в Белоруссии передано около 40 комплектов новых и модернизированных средств и комплексов связи.
Военные Белоруссии получили новые средства и комплексы связи
  • РИА Новости

«Сегодня на базе 86-й бригады связи прошла торжественная церемония вручения 39 комплектов новых и модернизированных средств и комплексов связи, которые произведены на предприятиях государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь... личному составу соединений и воинских частей вооружённых сил», — приводит РИА Новости сообщение белорусского оборонного ведомства.

Среди новых образцов белорусского производства — комплексные аппаратные связи П-240 МБ, комбинированные радиостанции Р-186 и Р-186Д, тропосферные станции Р-432.

Ранее сообщалось, что военные ведомства России и Белоруссии согласовали дорожную карту по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу.

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