Военные Белоруссии получили новые средства и комплексы связи

Военнослужащим в Белоруссии передано около 40 комплектов новых и модернизированных средств и комплексов связи.

«Сегодня на базе 86-й бригады связи прошла торжественная церемония вручения 39 комплектов новых и модернизированных средств и комплексов связи, которые произведены на предприятиях государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь... личному составу соединений и воинских частей вооружённых сил», — приводит РИА Новости сообщение белорусского оборонного ведомства.

Среди новых образцов белорусского производства — комплексные аппаратные связи П-240 МБ, комбинированные радиостанции Р-186 и Р-186Д, тропосферные станции Р-432.

Ранее сообщалось, что военные ведомства России и Белоруссии согласовали дорожную карту по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу.