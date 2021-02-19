Москва и Минск могут обсудить экспорт удобрений через порты России

Москва и Минск могут проработать возможность экспортных поставок белорусских калийных удобрений через российские порты, сообщил глава Минтранспорта России Виталий Савельев.

«Мы с Алексеем Николаевичем (глава Минтранспорта Белоруссии Авраменко. — RT) продолжим работу. У нас есть ещё возможность по другим продуктам, производимым в Белоруссии, продолжить работу, например... калийные удобрения производятся на экспорт в объёме около 10 млн тонн», — цитирует его РИА Новости.

Савельев заявил, что стороны уже сейчас могут начать обсуждать условия поставок белорусской экспортной продукции через российские порты.

19 февраля Россия и Белоруссия подписали соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021—2023 годах.

Документ предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн таких грузов, как мазут, бензин и масло, в российских портах на Балтике в 2021—2023 годах.