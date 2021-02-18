В Киевской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа

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Вирус птичьего гриппа обнаружен и лабораторно подтверждён в посёлке в Киевской области.
В Киевской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа
  • РИА Новости

«От патологического материала птиц, которые содержались в частном домохозяйстве посёлка городского типа Клавдиево-Тарасово, Бучанского (Бородянского) района Киевской области, при молекулярно-генетических исследованиях обнаружена РНК вируса птичьего гриппа (тип А субтип Н5N8)», — приводит РИА Новости сообщение Госпродпотребслужбы Украины.

С 17 февраля объявлен карантин, применены зонирования и введены ограничения. В буферную зону защиты попал населённый пункт Клавдиево-Тарасово и территория вокруг него в радиусе 3 км.

Также в зону наблюдения и надзора попала территория радиусом 10 км, в неё включены 17 населённых пунктов в Киевской области.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее ликвидировано почти 22 млн птиц из-за птичьего гриппа.

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