В МИД России назвали стабильной ситуацию в Нагорном Карабахе

Обстановка в регионе Нагорного Карабаха остаётся стабильной, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Обстановка в зоне нагорнокарабахского конфликта в последние дни сохраняется стабильной. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Военнослужащие российского миротворческого контингента осуществляют контроль за ситуацией», — заявила она на брифинге с журналистами.

В МИД подчеркнули, что миротворцы продолжают разминировать местность и «обеспечивают безопасность возвращения беженцев в Нагорный Карабах».

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян на встрече в Москве 17 февраля обсудили вопросы обмена военнопленными между Арменией и Азербайджаном, а также процесс разблокирования транспортных связей в Нагорном Карабахе.