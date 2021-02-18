В Кремле назвали Украину недружественным России государством

Украина не является для России дружественным государством, страна превратилась в «проект западных стран». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Украина — это суверенное государство, которое не является для нас дружественным, мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, Украина с момента, когда там «произошёл силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилась в проект этих самых западных стран».

«Такие элементы мы усматриваем», — добавил представитель Кремля.

Ранее российский лидер Владимир Путин, комментируя ситуацию с «Северным потоком — 2», заявил, что представители Запада «хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине».