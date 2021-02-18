В Кремле назвали Украину недружественным России государством
- РИА Новости
«Украина — это суверенное государство, которое не является для нас дружественным, мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства», — цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, Украина с момента, когда там «произошёл силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилась в проект этих самых западных стран».
«Такие элементы мы усматриваем», — добавил представитель Кремля.
Ранее российский лидер Владимир Путин, комментируя ситуацию с «Северным потоком — 2», заявил, что представители Запада «хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине».