В Раде призвали к отставке кабмина из-за задержки старта вакцинации

Украинская фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде требует отставки всего правительства из-за задержки начала вакцинации от коронавируса в стране, заявил сопредседатель партии Юрий Бойко.

«Пока все страны проводят вакцинацию населения, у нас одна говорильня. Это правительство провалило всё, что можно, — и вакцинацию, и экономику. Мы требуем отставки всего кабмина, а не отдельных министров», — цитирует его пресс-служба партии.

Бойко уточнил, что за «провал» вакцинации в стране должен ответить не только глава Минздрава Украины Максим Степанов, но и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее Минздрав Украины заявил о попытке сорвать в стране кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции.

Начало вакцинации от коронавируса на Украине было отложено из-за проблем «логистического характера» и ожидается до конца текущей недели.