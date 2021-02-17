В Раде призвали к отставке кабмина из-за задержки старта вакцинации
- РИА Новости
«Пока все страны проводят вакцинацию населения, у нас одна говорильня. Это правительство провалило всё, что можно, — и вакцинацию, и экономику. Мы требуем отставки всего кабмина, а не отдельных министров», — цитирует его пресс-служба партии.
Бойко уточнил, что за «провал» вакцинации в стране должен ответить не только глава Минздрава Украины Максим Степанов, но и премьер-министр Денис Шмыгаль.
Ранее Минздрав Украины заявил о попытке сорвать в стране кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции.
Начало вакцинации от коронавируса на Украине было отложено из-за проблем «логистического характера» и ожидается до конца текущей недели.