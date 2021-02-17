На Украине продлят карантин из-за коронавируса до 30 апреля

На Украине со следующей недели перейдут к четырёхуровневому адаптивному карантину из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

«Хочу анонсировать возвращение к модели адаптивного карантина, когда в границах области будет устанавливаться тот или иной уровень карантинных ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации», — заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

По его словам, предусматривается четыре уровня эпидемиологической опасности, каждый из которых имеет чёткие ограничения и критерии определения.

Согласно проекту постановления, карантин будет продлён с 22 февраля до 30 апреля.

Ранее Шмыгаль отмечал, что украинское правительство планирует сохранить карантин в стране до конца апреля.