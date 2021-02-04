Шмыгаль заявил о сохранении карантина на Украине до конца апреля
- Reuters
Об этом он заявил на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации, которая транслировалась на YouTube-канале организации.
«Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Это, скорее всего, не конечная дата», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он высказал предположение, что в том или ином виде карантинные меры будут продлеваться и после 30 апреля.
Ранее заместитель главы Минздрава по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко заявил, что первую партию вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX доставят на Украину через две недели.