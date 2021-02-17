Украина выходит ещё из одного соглашения СНГ

Короткая ссылка
Правительство Украины приняло проект постановления о выходе страны из соглашения СНГ о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Василий Мокан.
Украина выходит ещё из одного соглашения СНГ
  • Reuters

«Сегодня кабмин принял проект постановления... которым предлагается выйти из соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи», — написал он в Facebook.

По словам представителя украинского кабмина, данное соглашение не было «практически реализовано» на Украине.

В начале января Украина вышла из соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить