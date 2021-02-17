Украина выходит ещё из одного соглашения СНГ

Правительство Украины приняло проект постановления о выходе страны из соглашения СНГ о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Василий Мокан.

«Сегодня кабмин принял проект постановления... которым предлагается выйти из соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи», — написал он в Facebook.

По словам представителя украинского кабмина, данное соглашение не было «практически реализовано» на Украине.

В начале января Украина вышла из соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ.