Pfizer подала документы на регистрацию вакцины на Украине
- Reuters
«Я получил сообщение, что Pfizer подала документы на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней», — приводит его слова агентство «Укринформ».
Степанов уточнил, что после регистрации вакцины начнутся её поставки, в том числе частными компаниями.
«Проблем с этим не будет», — сказал глава украинского Минздрава.
Ранее в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины подали документы на регистрацию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.