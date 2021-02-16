Pfizer подала документы на регистрацию вакцины на Украине

Американская компания Pfizer подала документы на регистрацию на Украине вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

«Я получил сообщение, что Pfizer подала документы на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней», — приводит его слова агентство «Укринформ».

Степанов уточнил, что после регистрации вакцины начнутся её поставки, в том числе частными компаниями.

«Проблем с этим не будет», — сказал глава украинского Минздрава.

Ранее в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины подали документы на регистрацию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.