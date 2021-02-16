Pfizer подала документы на регистрацию вакцины на Украине

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Американская компания Pfizer подала документы на регистрацию на Украине вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.
Pfizer подала документы на регистрацию вакцины на Украине
  • Reuters

«Я получил сообщение, что Pfizer подала документы на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней», — приводит его слова агентство «Укринформ».

Степанов уточнил, что после регистрации вакцины начнутся её поставки, в том числе частными компаниями.

«Проблем с этим не будет», — сказал глава украинского Минздрава.

Ранее в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины подали документы на регистрацию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

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