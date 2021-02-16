В Молдавии получили документы для регистрации «Спутника V»

Агентство по лекарствам Молдавии получило документы, необходимые для регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Агентство по лекарствам и медицинским изделиям получило два пакета документов от экономических агентов с предлагаемыми торговыми названиями: раствор для инъекций R-COVI и комбинированный вектор вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для предотвращения заражения коронавирусом, индуцированного SARS-CoV-2 («Спутник V») в виде раствора для инъекций», — говорится в сообщении агентства.

Препарат смогут зарегистрировать после того, как убедятся в его «эффективности и безвредности».

15 февраля власти Молдавии решили продлить режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения из-за коронавируса до 15 апреля.

В Минздраве республики сообщали, что страна получит первые партии вакцин Pfizer/BioNTech в середине февраля.