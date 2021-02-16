В Молдавии получили документы для регистрации «Спутника V»
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«Агентство по лекарствам и медицинским изделиям получило два пакета документов от экономических агентов с предлагаемыми торговыми названиями: раствор для инъекций R-COVI и комбинированный вектор вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для предотвращения заражения коронавирусом, индуцированного SARS-CoV-2 («Спутник V») в виде раствора для инъекций», — говорится в сообщении агентства.
Препарат смогут зарегистрировать после того, как убедятся в его «эффективности и безвредности».
15 февраля власти Молдавии решили продлить режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения из-за коронавируса до 15 апреля.
В Минздраве республики сообщали, что страна получит первые партии вакцин Pfizer/BioNTech в середине февраля.