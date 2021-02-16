В Молдавии за сутки выявили более 900 случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 965 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 170 549.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (16 февраля. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 965 новых случаев заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 171 514», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 158 619 человек, более 3,6 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее Министерство здравоохранения Молдавии сообщило, когда планируются первые поставки вакцины от коронавируса в страну.