В Молдавии за сутки выявили более 300 случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 363 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 170 549.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (15 февраля. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 364 новых случая заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 170 549», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 158 005 человек, более 3,6 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее Министерство здравоохранения Молдавии сообщило, когда планируются первые поставки вакцины от коронавируса в страну.