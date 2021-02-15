В Молдавии за сутки выявили более 300 случаев коронавируса
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня (15 февраля. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 364 новых случая заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 170 549», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 158 005 человек, более 3,6 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее Министерство здравоохранения Молдавии сообщило, когда планируются первые поставки вакцины от коронавируса в страну.