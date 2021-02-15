Лавров позитивно оценил созыв Всебелорусского народного собрания

В МИД России позитивно оценивают созыв Всебелорусского народного собрания. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Я исхожу из того, что Всебелорусское народное собрание было создано в развитие той инициативы, которую достаточно давно, ещё до президентских выборов в августе прошлого года, президент Лукашенко выдвинул, а именно — инициативы о проведении конституционной реформы», — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

По словам приглашённых в Белоруссию российских представителей, подчеркнул Лавров, мероприятие прошло заинтересованно, живо, высказывались разные точки зрения.

«На мой взгляд, теперь важно посмотреть, как процесс пройдёт дальше. Но сам факт, что создана площадка для широкого диалога с участием различных политических сил в непростое для белорусского народа время, по-моему, заслуживает позитивной оценки», — добавил глава российского МИД.

Ранее сообщалось, что шестое Всебелорусское народное собрание начало работу во Дворце республики в Минске.